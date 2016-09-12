台中員警互嗆影片上傳網路 依法懲處
台中豐原警分局社口派出所黃姓員警、巡佐，日前2人在巡邏時互嗆，互嗆的影片11日被上傳臉書「NPA署長室」，豐原警分局表示，值勤影片嚴禁外流，依法懲處。
署名「黃家」的網友11日晚間將這段影片上傳至臉書「NPA署長室」，投訴黃姓員警仗著父親是2線3星的警務正，值勤時嗆同車有30年資歷的黃姓巡佐，表示「這種員警還適合留在派出所欺負同事嗎？」
長約1分鐘的警察行車紀錄器影片，是上月18日黃姓警員、黃姓巡佐同車巡邏時，黃姓巡佐不滿黃姓員警開車開太快，黃姓員警怒嗆黃姓巡佐下車，兩人發生口角，警車一度阻擋其他車輛通行。
社口派出所表示，事發當天就將2人召回所內，化解雙方誤會，勤務編排也錯開2人時間。
豐原警分局秘書室主任蘇孫鍾表示，2人都已調離社口所，人事令即日生效，因值勤過程影片嚴禁外流，調查後依相關規定懲處，另社口所長處置不當，記申誡1次。1050912
(中央社)
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