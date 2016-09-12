旅遊業者上街 田弘茂：感同身受
針對旅遊業者上街遊行，海基會董事長田弘茂今天表示，對於陸客來台旅遊人次減少，使台灣旅遊產業受到影響，他個人可以感同身受，深表同情。
田弘茂是出席海峽交流基金會第9屆董監事第1次臨時聯席會議後，接受媒體訪問時，做上述表示。
他指出，旅遊業走上街頭來表達抗議，這是不得已的方法。總統蔡英文已向北京方面表達了善意，希望未來能夠藉制度化協商來解決這個問題。
對觀光業者遊行抗議，中國大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華今天則在公開場合表示，這不僅是觀光業的危機，也是台灣經濟危機逐漸浮現的表徵，他擔心「這只是個開始」，未來一兩年會越來越多。
他說，政府應該對此一現象從長計議。現在不僅是觀光業，像是糕餅業、茶業，夜市攤販也面臨相同問題。因此，這不僅是觀光業的危機，也是台灣經濟危機逐漸浮現的表徵。
他指出，真正的重點不僅是觀光業，而是整個台灣經濟是否應該有結構性地安排或調整，才是核心。
至於政府擬撥款新台幣300億元為觀光業紓困，丁鯤華說，300億元「有用是一定有用」、有幫助，但用處多大是未知數，且對整個經濟仍然是杯水車薪。況且，還有如糕點、夜市攤販等行業並未列入紓困對象。1050912
(中央社)
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