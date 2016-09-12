克羅埃西亞大選 保守派可望繼續執政
今天接近完成的開票結果顯示，克羅埃西亞（Croatia）保守派在提前舉行的大選中篤定獲勝，可望繼續執政，但由於未贏得過半數的席位，將必須展開結盟談判，以組成聯合政府。
開票結果差距不大，恐無助於這個歐洲聯盟（EU）的最新進會員國擺脫政治的不確定性，但現在可能成為總理的新保守派領袖已經表示，先前偏向右派的立場將改為向中間靠攏。
所有投票所幾乎都已完成開票，結果顯示保守派的「克羅埃西亞民主聯盟」（HDZ）贏得61席，對手中間偏左的「社會民主黨」（Social Democrats, SDP）取得54席。
HDZ的溫和派領袖普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）今天早晨告訴支持者：「我確定我們的黨將有權組成下屆穩定的克羅埃西亞政府。」
這次選舉是克國不到1年內舉行的第2次大選。（譯者：中央社簡長盛）1050912
(中央社)
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