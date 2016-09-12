泰創新設計展 台精品智慧生活居家館登場

泰國創新設計展將在15日起在曼谷市詩麗吉王后展覽中心舉行，曾經大受歡迎的「台灣精品智慧生活居家館」再度展出，有更多台灣精品。

泰國創新設計展將在15至18日展出，將以精緻的情境式展區，展出實用又優質的智慧聯網、醫療及運動相關產品，台灣精品智慧生活居家館展出最新的科技產品，歡迎民眾前來參觀體驗台灣的優質產品及創新產業實力。

本次「台灣精品智慧生活居家館」所展出的品牌，都是獲得台灣精品獎肯定的優質品牌，展出的包括有全球知名資通訊品牌華碩的旗艦商品ZenFone3，除採用隱藏式天線，相機還能在0.03秒內對焦，快速捕捉精彩畫面，正面與背面都使用防刮玻璃包覆，外型優雅流線。

另外有圓展的高畫質視訊會議系統EVC950，EVC950讓使用者隨時隨地都能透過手機、平板或筆電連線加入會議，提升工作效率。全球頂尖健身品牌喬山的互聯網跑步機T7xi，跑板耐用性提升至40000公里（等於跑赤道一圈），更整合了豐富影音娛樂及虛擬教練功能，提升運動娛樂性。

現場亦將展出來自台灣、全球唯一的瀑布型蝴蝶蘭，經過不斷的改良，現在最長的一梗可以長出30朵花。

中華民國政府正在極推動「新南向政策」，希望能和泰國在經貿及文化上有更密切的交流，期待有更多台商和泰國民眾在展覽期間前往參觀，增進對台灣產業認識，並有機會有進一步的合作交流。1050912

(中央社)