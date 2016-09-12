林明溱訪社福機構 秋節慰問弱勢
南投縣長林明溱今天陸續到名間鄉、竹山鎮社福機構，探視受安置的弱勢院民，致慰問金、紅龍果禮盒，並展現親和力同樂。
中秋節將至，縣長林明溱今天陸續到名間鄉新泰宜婦幼醫院、南投啟智教養院、竹山鎮博愛護理之家，慰問縣內社會福利機構，關懷安置的低收、中低收、遊民及兒少院民，贈送秋節慰問金及水果禮盒，還與院民同樂跳舞，展現親和力，氣氛歡樂。
林明溱由縣議員莊文斌陪同，先到新泰宜婦幼醫院附設護理之家，受到民眾熱烈歡迎，林明溱握手致意、噓寒問暖，親切熱情互動；抵達南投啟智教養院時，院童以活潑帶動唱歡迎，林明溱關心院童學習狀況，並期許他們努力學習一技之長，可照顧自己。
林明溱說，縣府每年會在年節前，到各社會福利機構探視公費安置院生，並了解其受照護與生活情形，透過關懷老人與弱勢民眾，讓他們在節慶氣氛感受社會溫情，同時感謝機構照護員，讓院民可獲妥善照顧。
縣府社會及勞動處表示，全縣收容低收入戶、中低收入戶、遊民、兒少院民機構共41家，照顧老人、身心障礙、罹患長期慢性疾病、失能需長期照顧者，此次中秋節關懷共1466人，每人致新台幣600元慰問金、1盒紅龍果，同時達到照顧在地農民。1050912
(中央社)
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