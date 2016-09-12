麗寶嗶悠遊卡 優惠消費全搞定

麗寶樂園與悠遊卡合作，嗶卡快速入園免排隊買票，正妹穿著泳裝直呼「有夠方便！」（陳淑娥攝）

13▲2位正妹穿著泳裝持悠遊卡買燒烤，直呼「有夠方便，一卡全搞定！」（陳淑娥攝）

麗寶樂園率全台之先與悠遊卡合作，持悠遊卡購票入園可享優惠價，還可在園區消費十分便利。（陳淑娥攝）

麗寶樂園率全台之先與悠遊卡合作，一卡在手悠遊水陸雙樂園，中秋4天連假只要嗶卡入園，即可享門票6折價399元快速通關，年底前持悠遊卡購票也有優惠價，遊客不用帶現金在園區盡情消費；2位正妹穿著泳裝購票入園、買燒烤，直呼「一卡全搞定，有夠方便！」

麗寶樂園繼去年與愛金卡icash合作，開啟提供遊客快速通關入園便利服務，為讓電子消費應用更加多元化，積極與悠遊卡合作，鼓勵民眾使用悠遊卡消費入園，自中秋節起，樂園將全面進入「多卡通」時代，未來也將與一卡通合作。

樂園表示，遊客從入園開始不用排隊買門票、掏錢買飲料，只要一張悠遊卡，穿泳裝也可以輕鬆優雅購物；9/15~9/18中秋4天連假，嗶卡享門票6折價399元，年底前悠遊卡購票也有優惠，還有「暢秋燒烤趴」中秋晚會專人烤肉供享用、月光票299元買一送一提前5點入園等活動。

一早穿泳裝持悠遊卡入園的黃小姐，玩了馬拉灣大海嘯後覺得又餓又渴，她輕鬆的拿出掛在脖子上的悠遊卡，買了燒烤跟飲料後開心的說，「悠遊卡入園不但省荷包，戲水中途想買東西吃，不用掏錢擔心把鈔票弄溼，一卡搞定全部，樂園有夠方便！」

消暑勝地馬拉灣「狂野泡泡秀」，遊客可跟著狂野辣DJ，伴隨雪白泡泡、音浪一起搖擺開趴嗨翻天；全東南亞最大的造浪池「大海嘯」，可盡情享受巨浪來襲，浪花一波波的清涼快感，馬拉灣將營業至10月中旬，遊客得趕緊把握4天中秋連假暢遊喔！

(中時)