台中港三井outlet 2018年底營運

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立院副院長蔡其昌（左二）在台灣港務公司總經理李泰興（右二）陪同下，與三井公司代表一同會勘台中港區outlet預定地。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌（左）在台灣港務公司總經理李泰興陪同下，與三井公司代表會勘台中港區outlet預定地。（陳淑娥攝）

眾所矚目的台中港區三井outlet開發案即將動起來，三井公司20日將與市府進行簽約，第一期3公頃腹地的商場，預計2018年底正式營運，可望帶動區域發展；第二期規劃遊樂設施、電影院等休閒場域，全區占地共18公頃；港務公司將配合做觀光遊憩相關建設，海線繁榮指日可待。

立院副院長蔡其昌與日本三井公司總經理下町一朗，今天在台灣港務公司總經理李泰興陪同下，一起會勘台中港區三井開發預定地，對於台中港區商場興建案十分有信心。

蔡其昌強調，台中港居民常嘆「台中港有港無市！」台中港的產業型態須調整與轉變，盼透過三井指標性的投資案，引進更多企業開發，增加觀光就業機會，民眾可以購物、親水，真正發揮台中港口的效益。

李泰興指出，台中港主要以貨為主，現在逐漸轉型遊憩觀光，做觀光水岸碼頭規劃，三井是第一個案子，期能帶動整體區域發展。港務分公司表示，年底完成環評後會辦理土地點交，未來將配合開發朝向多元化發展。

三井公司總經理下町一朗表示，日本13座outlet中有4個靠港灣案例，包括橫濱港灣、木更津、瑪林匹亞神戶及仙台港，有港灣、遊艇碼頭、親水設施，其中木更津占地6萬坪與台中港開發案腹地大小相當，將參考其內容做規劃。

他說，目前海外有3座outlet，包括大陸寧波、吉隆坡及台灣林口，未來將以各式案例來規劃台灣第二個投資案－台中港基地。

(中時)