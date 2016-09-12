朴槿惠：北韓核武和飛彈構成立即威脅

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在北韓上週進行核子試爆，朝鮮半島緊張情勢升高之際，南韓總統朴槿惠今天表示，北韓的核子武器和飛彈構成立即威脅。

路透社報導，朴槿惠會見主要政黨領袖時表示：「北韓警告將會採取進一步挑釁行動，這可能會讓朝鮮半島有爆發戰爭的危險，各式各樣的挑釁和恐怖攻擊都可能發生。」

北韓9日進行第五次，同時也是威力最強大的核子試爆。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠下午在青瓦臺接見執政黨新世界黨黨魁李貞鉉、最大在野黨共同民主黨黨魁秋美愛、第二大在野黨國民之黨黨鞭朴智元。這是朴槿惠在20屆國會履職以來首次約見三大黨領袖。

南韓國防部發言人文尚均今天在記者會上引述韓美情報機構的話表示，北韓已做好在豐溪里核試驗場隨時進行新一輪核子試爆準備，地點可能是第2條坑道內分支坑道或第3條坑道。

韓聯社引述南韓政府的話透露，北韓在咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場第3條坑道做好隨時進行核子試爆的準備，韓美情報機構認為，北韓很有可能在第3條坑道再次進行核子試爆，正密切關注相關動向。

據報導，目前北韓豐溪里核子試驗場共有3個坑道，而北韓尚未在第3條坑道進行核子試爆。北韓第1次核子試爆（2006年10月9日）在第1條坑道進行，第2次（2009年5月25日）、第3次（2013年2月12日）、第4次（2016年1月6日）核子試爆均在第2條坑道進行，第5次核子試爆在距離第4次核子試驗場所400-500公尺處進行。

北韓核武器研究所在北韓進行第5次核子試爆後發表聲明稱，將繼續從質和量兩方面發展核力量。韓美認為，這顯示北韓將在今年年底前再次進行核子試爆。

南韓軍方因應北韓第5次核子試爆，擬定大規模懲罰報復作戰原則，一旦發現北韓有使用核武的跡象，南韓將直搗平壤，平壤的部分區域將從地圖上消失。

南韓「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」今天都在頭版頭條報導指出，南韓軍方高層11日在首爾龍山區國防部向國會報告「大規模懲罰報復」（KMPR）作戰指導原則。

根據此一作戰原則，將平壤劃分為數個區域，在發現北韓動用核武徵兆的千鈞一髮時刻，使用大量彈道飛彈或高爆炸彈，夷平北韓軍最高指揮部所在或可能藏身的區域。

南韓合同參謀本部戰略企劃本部長林虎英曾於9日在記者會上表示，若北韓有使用核武的跡象，南韓軍將直接瞄準北韓指揮部打擊報復。根據南韓媒體分析，這意味著將對北韓領導人金正恩展開「斬首行動」。1050912

(中央社)