田弘茂：兩會協商若被迫停擺 莫大損失

海基會董事長田弘茂今天說，兩岸開放交流近30年來，雖歷經各種波折起伏，但營造和平穩定、安居樂業環境是兩岸人民不變的願望，兩會交流協商若再次被迫停擺將是民眾莫大損失。

海峽交流基金會下午舉行第9屆董監事第1次臨時聯席會議，補選2名新任董事，並推選出田弘茂為海基會新任董事長。

田弘茂接任海基會董事長後，致詞時指出，盼兩岸能用更寬廣的心胸與智慧，對兩岸關係保持正面積極的態度，自然就可以逢山開路、遇水架橋，化解阻力。

他說，兩岸兩會（海基會及大陸的海峽兩岸關係協會）的交流協商機制建立到今天非常不容易，希望大陸方面能「以民為念」，在過去兩岸交流成果的基礎上，繼續讓兩岸兩會一起為兩岸人民謀求最大的福祉。

田弘茂表示，海基會是政府唯一授權處理兩岸公權力事務的機構，更是大陸工作體系重要的一環，接受政府委託，推動兩岸協商、交流與服務工作。目前與對岸協商與交流雖有不順，但他相信，只要有信心與耐心，終會化解兩岸的歧見。1050912

(中央社)