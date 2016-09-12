鍾麗緹張倫碩 京劇版婚紗照曝光

香港藝人鍾麗緹與中國大陸藝人張倫碩京劇版婚紗照今天曝光，喜愛京劇文化的鍾麗緹直呼成品太美，「藝術感真的好強啊，我太愛了」。

有過兩段婚姻的鍾麗緹，去年參加中國大陸戀愛實境節目「如果愛」，與小12歲的張倫碩相識相戀，今年6月張倫碩求婚成功，11月將在北京舉辦婚宴。

獲長期推廣京劇文化友人邀約拍攝，喜愛京劇文化的鍾麗緹一口答應，從小住在加拿大，沒接觸過京劇文化，直到定居北京，常在餐廳看一小段京劇表演，就愛上京劇。

為拍攝京劇版婚紗照，鍾麗緹特地到北京劇院看戲，京劇泰斗梅蘭芳也曾在這表演，她直呼傳統文化真的很美，「從扮相到聲音唱腔我都好愛啊，太厲害了」，打算抽時間學京劇，希望有天能登台表演，還夢想學成後要巡迴演出。

拍攝當天化妝師父特地從中國大陸四川成都飛來，原已做好花4小時化妝的心理準備，但友人希望結合鍾麗緹本身的西方色彩，妝髮花20分鐘就搞定。

平時拍照風格多是陽光燦笑，友人事前有些擔心鍾麗緹和京劇扮相風格不搭，還要她試試不要笑，又擔心她不習慣，鍾麗緹要對方別擔心，「不要笑沒問題，我只會更美而已」。

婚紗照共拍5組，除了京劇版，還到紐西蘭、夏威夷、峇里島取景，之後要跑趟澳洲，鍾麗緹也決定好婚宴主題是「海底世界」。19日是鍾麗緹46歲生日，她決定要辦京劇生日趴，請京劇化妝師父幫賓客上妝，也會安排京劇表演，分享京劇之美。1050912

(中央社)