經典賽總教練 中職堅持冠軍教頭出任

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中華職棒聯盟原訂今天召開領隊會議，討論經典賽相關事宜，因故延期；聯盟再次重申立場，2017年經典賽總教練人選應該由今年中華職棒冠軍隊的總教練出任。

聯盟呼籲，身為職業運動，聯盟及球團有自己的節奏與規劃，各界必須給予尊重。以經典賽為例，要組成最強中華隊，也將以職業球員為主體，因此更應該尊重職業聯盟與球團。

聯盟表示，總教練人選、組訓賽給予球員照顧、合理的分潤機制等，都應該尊重聯盟不只一次提出的主張，而不是放話質疑聯盟拿不出辦法。

聯盟強調，8月8日的領隊會議已經決議，並公開發表聲明，經典賽總教練人選由冠軍隊教練出任，這是球團的共識，希望建立制度，而非一如過往因人設事。

行政院體育發展委員會8日召集教育部體育署、中華職棒、中華棒協開會，要求中華職棒在2週後提出經典賽中華隊總教練人選及方案。1050912

(中央社)