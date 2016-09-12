遭性侵印尼女看護 勞工局協助解除聘僱

我要評比

台中市一名印尼籍女看護工遭僱主性侵引起關注，台中市勞工局今天說，已協助解除女看護工與原僱主的勞動契約，並依照意願協助轉為廠工。

這名印尼外籍看護工遭雇主性侵案，引發社會關注，謝姓僱主被捕移送台中地檢署偵辦後遭羈押禁見。

台中市社會局指出，在接獲通報後，已將案主接至庇護中心，陸續協助驗傷診察、雇主轉換及法律訴訟等事宜，並由心理師會同翻譯進行諮商輔導。

社會局表示，接獲通報後，社會局立即派員將案主接至庇護中心安置，並安排驗傷診察，診察費用將由台中市家庭暴力及性侵害防治中心補助款支付，另外協助個案辦理雇主轉換與法律訴訟事宜，並由心理諮商師協助心理輔導，期能撫平傷口，再次投入職場工作。

為避免類似案件受害人因害怕不敢申訴，台中市勞工局將與勞動部研議加強訪視頻率，並結合愛鄰守護隊的力量，讓在家工作者能受到更多關懷，且有安全的工作環境。

對於雇主違法部分，勞工局說，目前除交由檢察官經由司法偵查程序，進行法律制裁外，對於雇主未盡到外勞生活照顧的責任，而仲介公司也未依就業服務法提供外勞適當及即時通報，勞工局會儘快釐清事實，如有違法，依相關法令加以處罰。

此外，勞工局也協助解除這名印尼籍看護工與原雇主勞動契約，並前往慰問個案；勞工局表示，由於案主表示希望轉為廠工，已請就業服務站專案處理，為她尋找其他優良雇主。1050912

(中央社)