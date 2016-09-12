颱風擾局 海巡高雄中秋活動取消
受颱風莫蘭蒂影響，海巡署今天傍晚說，受颱風影響，原訂14日海巡署雙艦成軍典禮延期，擇日舉行；另原訂15至16日於高雄新濱碼頭登場的海巡艦艇參觀活動也取消。
「第一屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」原訂14日在高雄展覽館開幕，配合展出，主辦單位15、16日在新濱碼頭舉行海巡署屏東艦開放登艦參觀活動，海巡署說，由於屏東艦需做防颱準備，這兩天登艦活動因而取消。
高雄國際海事船舶暨國防工業展主辦單位說，明天下午的展前記者會將如期在高雄展覽館舉行，但如果14日開幕當天高市府宣布放颱風假將延期開幕，但高市如沒放颱風假開幕典禮則照常舉行。1050912
(中央社)
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