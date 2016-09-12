颱風逼近 宜蘭慧燈中學14日停課

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

多數是外縣市學生的宜蘭縣私立慧燈中學今天說，颱風莫蘭蒂逐漸逼近，考量颱風對交通造成影響，顧及學生安全，14日停課。1050912

(中央社)