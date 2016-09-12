觀光業自救上街 12訴求盼闢產業新活水

上萬名觀光產業人員今天走上街頭，訴求「要生存、有工作，能溫飽」，並提出12項訴求，盼開闢產業新活水，並向總統府提出陳情。

百萬觀光產業自救會向總統府提出的陳情連署書指出，520新政府上任，台灣觀光產業首遭衝擊，百萬觀光產業人員不應成為政治祭品。面對陸客來台人數驟減，產業苦撐百日，卻等不到政府提出完整對策與配套方案。

自救會說，「過去我們相信民進黨愛台灣。但現在不能溫飽。過去我們相信政黨輪替台灣才會好。但現在沒有工作。過去我們相信小英執政會維持現狀。但現在無法養家。」

自救會言人李奇嶽說，觀光產業已到了危急存亡之秋。520至今，陸客來台斷崖式的減少摧毀了觀光產業的生存、從業人員的家庭生計。

李奇嶽指出，近日移民署陸客申請來台人數，團體約2000人左右，自由行約4000人，與去年同期比僅剩下30%。104年大陸團體旅客有200萬人次，希望未來一年維持50%的陸客，但仍缺100萬人次，陸客平均停留7.5天，其他國家旅客平均停留3.5天，所以需要其他國家旅客200萬人次才能補足缺口。

面對龐大旅客缺口，為求生存，觀光產業相關業者串聯，提出12大訴求，盼政府重視採納，與產業攜手解決燃眉之急，開闢產業新活水，12大訴求如下：

一、新南向七國，簡化簽證申辦手續，免除觀光單位直接送外交部審查，於三天內發放電子簽證，一年可增加20萬人次。

二、開放陸客以護照來台中轉，授權接待旅行社擔保72小時免簽，可以增加60萬人次。

三、政府提出獎勵辦法，他國旅客來台旅遊至桃園以南停留2夜，以每夜給予貼補（美金40元），可以增加20萬人次。

四、發放國民平日（週一到週五）旅遊消費券，可以增加100萬人次。

五、取締非法（無牌）遊覽車、旅館。

六、展延遊覽車及旅遊相關業者貸款還款期限。

七、減免旅遊相關產業的營所稅、營業稅。

八、配合新南向政策，補助導遊參加東南亞語系訓練費用。

九、補助旅遊業拓展旅遊活動相關經費。

十、同意旅遊相關業者放無薪假，政府補貼基本工資。

十一、准許「導遊+翻譯」模式接待東南亞旅客。

十二、減免陸客來台簽證費。1050912

(中央社)