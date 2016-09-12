湖南防洪堤石材一捏就碎 6年塌5次

中國大陸湖南省道縣一段長近800公尺的防洪堤疑似「豆腐渣」工程，落成6年來發生5次垮塌，部分建築石材疑似使用不合格石材，用手就能捏成碎渣。

新華視點報導，6年5次垮塌的「濱河路二段防洪堤」於2010年峻工，位於瀟水河畔，與鬧市相距不遠，近日已出現3處垮塌，最長一處近百公尺。大量石料、土方和護堤欄杆滾落江邊，岸上拉起警戒線和提示牌。

附近以船為家的漁民指出，最近一次垮塌是5月初一個深夜，大浪把小漁船沖到岸上，幸虧原本住在垮塌處下方水域的一戶漁民及時疏散，否則後果堪虞。

報導說，這處防洪堤工程的主要建材來自防洪堤邊上一座已被夷為平地、數十公尺高的石山，但其中約20%的石料類似「風化石」，大部分用木棍一戳就碎，有的直接用手可以摳下來一大塊，用手或搓或捏便成碎渣。

其次，按照設計要求，大堤要採取「滿漿滿縫」的砌牆方式，即砌好一層石頭，鋪一層砂漿，但在垮塌斷口處，不少石頭間完全看不到砂漿。

報導引述參與工程的承建商表示，砂漿中水泥沙子的比例應該是1比3，但實際只有1比5。而填土過快未完全符合碾壓要求，以及地下排汙管建設多次爆裂、排水不暢等，也是大堤垮塌的原因。

報導說，這段防洪堤是該處一個房地產項目的配套工程，整個項目占地約180畝，其中商業、住宅開發用地為110畝，發展商稱，斥資約人民幣800萬元（約新台幣4000萬元）興建防洪堤。

道縣地處湘江上游，兩大水系瀟水河和濂溪河穿城而過，常受水患之苦，今年汛期，縣城一度嚴重水患，多棟居民樓房慘變「孤島」。1050912

(中央社)