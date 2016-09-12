不科學！林心如藏4月肚曬全身照 根本女大生

林心如近日終於認了懷孕喜訊。（圖／中時資料照）

林心如曬全身照，幾乎看不出4月孕肚，被網友讚是最美孕婦。（圖／取材自林心如臉書）

林心如和霍建華7月在峇里島幸福完婚後，直到近日才認了懷孕喜事，雖尚未透露胎兒性別，但受訪聊到寶寶用品一定要買粉紅色的，引起大家猜測肚子裡的孩子是個女娃。而目前懷有4個月身孕的林心如，今（11日）分享全身正面照，讓網友驚呼：「根本是女大生」。

林心如今在臉書貼出全身正面照，只見她身穿灰色長版帽T搭配牛仔短褲、休閒球鞋，露出一雙細直美腿，臉上還掛著甜美笑容，開心表示：「你們跟我一樣都提起精神準備工作去了嗎？笑一個，揮別藍色的星期一吧。」

照片中，幾乎看不出林心如的4月孕肚，被網友大讚是最美孕婦外，大家還驚嘆「藏肚功力太強了」、「太不科學，不像媽媽，根本是女大生」，就連辣媽Melody也前來留言「美少女無誤！」

(中時電子報)