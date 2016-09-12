模擬6.5級強震 核安演習今日登場

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核能安全第22號演習12日起一連3天在恆春核三廠及周邊地區登場，動員超過8000人，號稱近年規模最大的核安演習，模擬恆春發生6.5強震，台電與國軍和地方人士搶救廠內機組。圖為工作人員在核三廠模擬控制中心應變各種可能發生的狀況。（王錦河攝）

空勤直升機模擬載運汽油發電機進入核三廠支援故障設備搶修。（王錦河攝）

模擬地震後冷凝水儲存槽失效，消防人員在恆春龍鑾潭取水以提供輔助補水至蒸汽產生器水源。（王錦河攝）

模擬地震後冷凝水儲存槽失效，消防人員在恆春龍鑾潭取水以提供輔助補水至蒸汽產生器水源。（王錦河攝）

模擬地震後冷凝水儲存槽失效，消防人員在恆春龍鑾潭取水以提供輔助補水至蒸汽產生器水源。（王錦河攝）

核安22號演習今下午於恆春核三廠登場，動員超過8000人，號稱近年最大規模的核安演習，模擬恆春發生規模6.5級強震，台電人員結合國軍與地方，進行廠內機組的搶救，部分未參與的居民，則直指原能會不要只是辦家家酒。

台電核三廠今日模擬恆春發生規模6.5級強震，造成電力電信通訊中斷，核三廠廠外停電，反應爐自動急停，假想電廠設備接續電力故障，爐心無法冷卻造成熔毀，釋放出放射性物質，廠內進行搶救的狀況。

台電表示，受強震影響而停止運轉的核三廠1、2號機為例，2部機組持續由預備的緊急柴油發電機提供電力，並假設1號機蒸汽產生器部分的補水設備故障，導致補水功能受到影響，採用斷然處置措施，視需要補水至1號機蒸汽產生器。

當日模擬核三廠移動式汽油發電機不敷使用，請求中央災害應變中心，由軍方空勤總隊出動直升機，緊急從台電修護處南部分處，載運2台移動式汽油發電機，著陸後再載至核三廠，支援搶修工作；還移地到龍鑾潭，以潭水補水至蒸汽產生器，提供足夠水源冷卻爐心。

原能會表示，自福島事件後，核三廠增設緊急後備水源整備與耐震補強、增購2輛移動式電源車、防海嘯牆及消防車等救援設備，這次則實兵操演驗證斷然處置程序，能保障居民健康與安全。日媒朝日與富士電視台，也到場採訪觀摩。

(中時)

核三廠工作人員講解主控室模擬發生規模6.5強震的因應狀況。（周綾昀攝）