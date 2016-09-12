一年被逮9次！男子行竊留字條「來日必報」

連姓慣竊入室行竊還留字條給屋主，令屋主更是光火。(江詩筑翻攝)

連姓慣竊日前甫侵入中油公司竊電線，因在車上等天亮開門不慎睡著被逮，前天又因侵入苗栗市某餐館竊取洋酒、聚寶盆、皮包及現金等物，更氣人的是留下一張紙條寫「來日必報」，被逮後連男向警供稱，留紙條是要向店主強調以後找到工作會賺錢還他，不過連男光是今年就以因竊盜被逮9次，說詞令檢警都起疑。

連男因竊盜罪嫌5日才被逮，當晚交保後隨即在市區遊蕩搜尋目標，隔不到一周就在10日清晨5時許，趁莊姓老闆娘外出運動之際，進入餐館內搜刮財物，竊走骨董壽山石、大小聚寶盆、酒類45瓶、珠寶項鍊及皮包、現金等，還開走屋主的轎車。

莊女返家發現連男闖入正要開車離去，緊攀住右側車門握把後被拖行數公尺遠，連男竊取得逞後行徑囂張，開著莊女的轎車到處溜搭，苗栗警方發動全縣搜尋，11日在三義一處汽車旅館拘捕連男，起出贓物及安非他命等物。

由於連男在店家留下紙條「來日必報」，被逮後他解釋他因缺錢花用才下手行竊，將來找到工作賺錢後，會還錢給屋主，但承辦員警表示，連今年在苗栗縣內已犯下9起竊案，短短半個月內就因竊盜被抓進警局2次，嫌犯這番說法簡直毫無說服力，訊後送辦。

(中時)