一年被逮9次！男子行竊留字條「來日必報」
連姓慣竊日前甫侵入中油公司竊電線，因在車上等天亮開門不慎睡著被逮，前天又因侵入苗栗市某餐館竊取洋酒、聚寶盆、皮包及現金等物，更氣人的是留下一張紙條寫「來日必報」，被逮後連男向警供稱，留紙條是要向店主強調以後找到工作會賺錢還他，不過連男光是今年就以因竊盜被逮9次，說詞令檢警都起疑。
連男因竊盜罪嫌5日才被逮，當晚交保後隨即在市區遊蕩搜尋目標，隔不到一周就在10日清晨5時許，趁莊姓老闆娘外出運動之際，進入餐館內搜刮財物，竊走骨董壽山石、大小聚寶盆、酒類45瓶、珠寶項鍊及皮包、現金等，還開走屋主的轎車。
莊女返家發現連男闖入正要開車離去，緊攀住右側車門握把後被拖行數公尺遠，連男竊取得逞後行徑囂張，開著莊女的轎車到處溜搭，苗栗警方發動全縣搜尋，11日在三義一處汽車旅館拘捕連男，起出贓物及安非他命等物。
由於連男在店家留下紙條「來日必報」，被逮後他解釋他因缺錢花用才下手行竊，將來找到工作賺錢後，會還錢給屋主，但承辦員警表示，連今年在苗栗縣內已犯下9起竊案，短短半個月內就因竊盜被抓進警局2次，嫌犯這番說法簡直毫無說服力，訊後送辦。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。