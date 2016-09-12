赤腹鷹季到 墾丁天空可見其翱翔

今年已進入赤腹鷹遷徙期，但今日恐受颱風影響，南遷恐延1至2日。（蔡乙榮提供）

墾丁的暑假吸引人潮玩水消暑，秋季則有猛禽來避寒，台灣猛禽研究會自9月1日起至10月31日於社頂公園凌霄亭，進行為期2個月的墾丁秋季過境猛禽調查，發現近期已進入赤腹鷹主要過境期，至於中秋將襲台的中颱莫蘭蒂，則會讓遷徙延後1至2天。

每年9月墾丁社頂公園凌霄亭都會聚集台灣猛禽研究會人員與愛鳥人士，觀察候鳥遷徙狀況與數量，而參與20幾年的數鳥達人蔡乙榮指出，昨日已正式進入赤腹鷹主要過境期，且氣候適合遷徙，近期遊客來訪墾丁都可以觀察到赤腹鷹恣意翱翔天空的英姿。

至於即將侵台的中度颱風「莫蘭蒂」是否影響候鳥移動，他說，根據中央氣象局預測的颱風路徑圖，預計14日上午經過臺灣，而明天午後颱風就會開始影響巴士海峽，受到滯留鋒面影響，琉球群島天氣不穩定，鳥兒的南下行程恐延遲1、2天。

以今日為例，天氣晴偏東北風，赤腹鷹群從清晨5時55分起持續出海南遷，主要過境數量集中在上午7時前約1小時，統計共4095隻赤腹鷹、蜂鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹及臺灣松雀鷹遷徙過境，但13日主要遷徙路徑，朝鮮半島至日本九州、琉球群島、臺灣本島、菲律賓等，可能因颱風轉為紅燈，數量也會大幅下降。

(中時)