龍德家商贈餅 老人養護中心好過節
受到景氣影響，社福團體今年中秋過節氣氛不濃，苑裡海青老人養護中心今年物資捐助不踴躍，龍德家商得知後趕工製作特製減糖月餅送給老人家吃，社工督導許馨怡表示，龍德義行維持10年，也讓不少住民期待餐飲科學生的月餅，直說要有吃到月餅才有中秋味。
苑裡海青老人養護中心位居苑裡石鎮里郊區，因位置偏僻離主幹道稍遠，一般物資援助的資源較少進入，不過今年秋節是歷來最冷的一年，主任陳玉如表示，往年多半還會有愛心民眾或企業主動接洽送暖，不過截至昨日，只有總統府及龍德家商致贈愛心月餅，當地柚農慨贈柚子數箱。
龍德家商主任洪居昌表示，龍德家商餐飲科學生自製的月餅用料扎實，考量到老人家健康狀況，特製減糖配方，以梅子、芋頭等餡料搭配，至少要讓長輩吃的安心與暖心。
海青養護中心與龍德家商結緣逾10年，社工許馨怡表示，今年遲至近日才盼到部分文旦及月餅等應景食材，龍德月餅更是長輩殷殷期待的美味，吃在嘴裡感動在心裡。
(中時)
關鍵字：龍德家商、苑裡海青老人養護中心
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