男疑自殺 跳下月台遭撞身亡
永康火車站12日中午發生自強號列車撞死人事故，一名尚無法證實身分的中年男子，見火車進站，突然從月台跳下，當場遭撞飛10多公尺後墜地，當場死亡，此事故也讓3200名旅客受影響，約延誤60至80多分鐘。
鐵路局台南分駐所初步調查，12日中午11點22分左右，南下自強號要通過台鐵永康站第1月台時，突然傳出第4、5車廂上車處有名男子落軌，列車拖行約50公尺後停駛，有關人員進行救援時，發現男子當場死亡，警方採證後，台鐵也在12點7分完成旅客接駁，29分許，事故排除，自強號繼續往南開，全線解除管制。
台南分駐所調查，死者為年近50歲左右男性，是在上午11時20分左右，從第一月台跳下，被列車撞飛10公尺後落地，未遭拖行，頭顱破裂明顯死亡；由於身上無證件、遺書，身分、動機仍待查明，初步研判自殺可能性高。
在永康站撞死人的自強號列車，事故排除後出站不久，又在進大橋站前的中正二街平交道附近，列車司機又聽到撞擊聲，再次停駛，原以為又撞到物體，但經台鐵人員檢查後，發現列車並無異狀，始恢復通行。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
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(中時)
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