發揮所長 魏明谷表揚身障就業者
彰化縣長魏明谷今天表揚縣內10名傑出身心障礙就業者以及70家超額晉用身障員工的績優廠商，感謝企業讓身障者發揮一己之長。
彰化縣政府今天舉辦105年度傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動，出席的貴賓則有魏明谷、彰化縣政府勞工處處長吳蘭梅、加興企業公司總經理盧玉娟等人。
魏明谷致詞時說，身障勞工在職場上難免會遇到困難，他要感謝廠商能提供就業機會，改善空間與設備，提供優質的工作環境，他要代表彰化縣政府向企業表達敬意，也期盼這些愛心企業提升到幸福企業，讓身障朋友不僅有工作的機會，養家糊口，也能從工作中肯定自己。
而在接受表揚的10名傑出身心障礙就業者中，在大城國中擔任事務組組長的許永增雖為重度肢體障礙，但擔任組長一職積極行事，曾獲廉潔楷模，同時參與輪椅極限運動以及環島馬拉松活動，所展現積極精神足為楷模。
縣府指出，截至7月底為止，縣內735家的義務機關機構中，法定應進用人數1736人，實際已進用2841人，超額進用身障人數達1105人。和目前全國公私立企業約一成未足額進用身障朋友的狀況相比，彰化縣已成為照顧身障朋友的城市。1050912
(中央社)
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