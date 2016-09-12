總統府：全力做所有台商後盾
兩岸政治關係不明朗，傳出不少台商缺席海峽交流基金會舉辦的台商秋節聯誼活動。總統府今天表示，政府正積極推動各項經濟政策，並研擬對外的經貿戰略，全力做所有台商的後盾。
海基會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」14日將在台中市登場，新任海基會董事長田弘茂將首次正式與台商見面，但因兩岸政治關係不明朗，傳出不少台商決定不出席，上海、北京兩大指標性的台協會長已確定不現身。
總統府發言人黃重諺表示，台商都是非常努力在經營事業、並且熱愛自己國家的企業經營者。
黃重諺表示，為了讓台灣的經濟有更好的發展，政府正積極推動各項經濟政策，並研擬對外的經貿戰略，會全力做所有台商的後盾。
親民黨推薦出任海基會董事的大陸深圳台協會長陳合泰今天對媒體說，經過3天思考，決定放棄接任海基會董事職務，他不想因為是親民黨身分，被認為是迎合民進黨；黃重諺說，個別人士的意見，總統府沒有評論。1050912
(中央社)
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