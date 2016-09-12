肇事駕駛超瞎連環撞 警傻眼

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伍姓男子今天駕駛曳引車擦撞路旁自小客，警方到場處理要他倒車以免影響交通，不料他又先後擦撞路旁變電箱及另1輛自小客車，嚇得遭波及車主頭洗到一半衝出，警方也當場傻眼。

警方說，伍男中午駕駛曳引車頭行經小港區漢民、崇文路口，擦撞路邊1部銀色自小客車，警方據報趕到發現50歲的伍男無前科，酒測值為0，要求伍男倒車避免影響現場交通。

警方剛要指揮伍男，不料伍男再度肇事，先後擦撞路邊變電箱及黑色豐田轎車。

遭波及的黑色豐田轎車車主正在一旁店內洗頭，頭還包著剪燙設備衝到路邊一臉錯愕，警方也當場傻眼，怒斥伍男「筆錄都還沒做完，又多撞兩個地方」。

高市警局小港警分局交通組長齊德清表示，伍男當時自稱精神狀況非常差，從其外觀看並無吸毒徵兆。1050912

(中央社)