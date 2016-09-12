排球》永信盃24日開打 338隊參賽創新高

第43屆永信盃排球賽24日開打，(右起)蕭湘凌 黃培閎 顧正雄、顧汶霖與永信寶寶邀請全民響應永信盃賺健康。(主辦單位提供)

由永信藥品舉辦的第43屆永信盃排球賽即將在24日於台中鐵砧山開打，本屆報名球隊再創近12年新高，總隊數達338隊，主辦單位期望全民透過參與活動「賺健康」。

永信藥品董事長李芳裕表示，「永信盃是因為有大家的參與，才能有機會向大家持續推廣健康。上週剛獲得教育部體育署的體育推手獎肯定，永信藥品期望打造全齡賽事，支持排球運動的初衷就是為了全民健康，永信杯42年來累積了超過10萬人次的參與，希望選手們來到鐵砧山上，除了參與排球盛會之外，更要將健康帶走，甚至傳遞給更多親朋好友。」。

永信盃是台灣排球菁英選手生涯中不可或缺的賽事，去年成為台灣旅外排球選手第一人的「光頭神舉」黃培閎回憶第一次參加永信盃是小學四年級，生涯已參加過11次的永信盃賽事。12日記者會活動現場親自示範排球深蹲健康操，對全民進行運動推廣，黃培閎說，「從小的訓練經驗中，深蹲是很重要的體能項目，每次接球及跳躍都會動用到膝關節與腿部肌肉，我現在每天練習也都是藉由不同變化的深蹲訓練才能讓球技更加精進。不只是排球選手，相信排球深蹲健康操可以獲得大眾的共鳴，讓大家更在意健康。」

此外，初體驗排球深蹲健康操的現任中堃女排隊長蕭湘凌表示，「平時教練就經常把深蹲動作，結合接球、攻擊做為基本訓練。這次的排球深蹲健康操還結合音樂，讓運動增加更多節奏感及樂趣，我自己一定會把排球深蹲健康操的動作教給家人及隊友，讓他們也可以一起享受賺健康的樂趣。」

(中時電子報)