金門查獲私貨 貨主「裝死」不出面

金門岸巡查獲私貨，載滿一大卡車。（李金生攝）

岸巡幹員出清私貨，送請海關依法裁處。（李金生攝）

秋節查獲的私貨中，以香菇為最大宗。（李金生攝）

走私的大陸香菇未經檢驗，有食用安全的疑慮。（李金生攝）

查獲的私貨中，也有進口香菸。（李金生攝）

查獲私貨要處貨價1到3倍的罰款，還要依法沒入。（李金生攝）

查獲的私貨還有少見的大陸檳榔蜜餞。（李金生攝）

金門岸巡副總隊長吳建冠強調，持續加派人力打擊走私。（李金生攝）

真的是每逢佳節就走私，金門岸巡總隊強力打擊秋節走私潮，截獲以香菇、花生為主的大陸農產品和香菸一批，因「貨主」都不敢出面領取，全案今天函送主管機關裁處。

金門岸巡副總隊長吳建冠表示，因應秋節農漁畜產品需求增加，海巡署執行「安康專案」全力查緝走私，維護農、漁業者權益外，也確保消費大眾的健康。該總隊自7月起，即針對料羅港區進出船舶，加派人力執行貨物安檢勤務，共查獲以香菇和花生為主的大陸農產品410.57公斤，另有免稅菸品66條（660包）和少見的大陸檳榔蜜餞、大陸蜜棗。

這些私貨有些還欲利用快遞和郵局包裹，蒙混走私轉運赴台，但仍遭岸巡安檢幹員查獲，並未能「中轉」得逞。不過，多數私貨並未載明收貨人詳細姓名、住址，僅簡單註明「木易先生」、「木子先生」和聯絡手機，在東窗事發後，貨主均遲遲不敢出面認領。

岸巡指出，依據海關緝私條例的規定，走私貨物可罰貨價1到3倍的罰款，私貨還要沒入，「貨主」在知道私貨遭查獲後，第1次電話聯繫還會接，第2次以後就通通不接，岸巡一直「苦等」貨主不到，私貨才會愈堆愈多。

(中時)