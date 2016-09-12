金門查獲私貨 貨主「裝死」不出面
真的是每逢佳節就走私，金門岸巡總隊強力打擊秋節走私潮，截獲以香菇、花生為主的大陸農產品和香菸一批，因「貨主」都不敢出面領取，全案今天函送主管機關裁處。
金門岸巡副總隊長吳建冠表示，因應秋節農漁畜產品需求增加，海巡署執行「安康專案」全力查緝走私，維護農、漁業者權益外，也確保消費大眾的健康。該總隊自7月起，即針對料羅港區進出船舶，加派人力執行貨物安檢勤務，共查獲以香菇和花生為主的大陸農產品410.57公斤，另有免稅菸品66條（660包）和少見的大陸檳榔蜜餞、大陸蜜棗。
這些私貨有些還欲利用快遞和郵局包裹，蒙混走私轉運赴台，但仍遭岸巡安檢幹員查獲，並未能「中轉」得逞。不過，多數私貨並未載明收貨人詳細姓名、住址，僅簡單註明「木易先生」、「木子先生」和聯絡手機，在東窗事發後，貨主均遲遲不敢出面認領。
岸巡指出，依據海關緝私條例的規定，走私貨物可罰貨價1到3倍的罰款，私貨還要沒入，「貨主」在知道私貨遭查獲後，第1次電話聯繫還會接，第2次以後就通通不接，岸巡一直「苦等」貨主不到，私貨才會愈堆愈多。
(中時)
關鍵字：岸巡
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