莫蘭蒂路徑南修 李富城：特別注意下一個颱風

強颱莫蘭蒂接近台灣，後面跟著的熱帶性低氣壓也跟著接近，前氣象主播李富城要大家特別注意下一個颱風。(取自中央氣象局)

強烈颱風莫蘭蒂逼近台灣，影響中秋假期，儘管氣象局已經將預測路徑向南修正，其環流圈卻仍將影響全台灣。中央氣象局預報主任鄭明典也在臉書上提醒，莫蘭蒂颱風眼清晰可辨，颱風眼牆雲系雲頂溫度很低，這毫無爭議是強烈颱風的特徵。

鄭明典在臉書上貼出莫蘭蒂颱風的紅外線色調強化雲圖，分析其颱風眼清晰可辨，而颱風眼周邊像甜甜圈的眼牆雲系，很厚實的一圈完整的黃色，代表眼牆雲系雲頂溫度很低，毫無爭議是強烈颱風的特徵。

前氣象主播李富城在臉書上則表示，如果颱風速度快速，就不會加強、轉彎，提醒今年中秋節的香港不好玩。

不過李富城提醒民眾「請特別注意下一個颱風」。因為目前關島周邊也有一個熱帶性低氣壓，跟隨莫蘭蒂颱風後方接近台灣，有機會發展成颱風，動向引起關注。

莫蘭蒂颱風於今天下午2時增強為強烈颱風，目前近中心最大風速每秒51公尺，最大陣風每秒63公尺，目前以時速20公里的速度朝向西北西移動，目前中央氣象局預估颱風中心將不會登陸台灣。

(集團連線報導)