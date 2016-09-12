中市警6分局 逢甲大學宣導交通安全

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警察局第6分局分局長林樹徽（中）深入校園，對大學新鮮人指導交通事故應變措施並實施交通安全宣導。（盧金足攝）

台中市警察局第6分局結合「逢甲大學新鮮人成長營」辦理交通安全教育，獲與會學生好評。（盧金足攝）

台中市警察局第6分局為指導學生防制交通事故，及發生交通事故如何保障自我權益，結合「逢甲大學新鮮人成長營」辦理交通安全教育，由警察局第6分局分局長林樹徽帶領交通分隊長、轄區西屯派出所員警及志工等人，針對大學新鮮人指導交通事故應變措施並實施交通安全宣導。

6分局在宣導期間，將約4000名新生分為5組別，由學生以活潑行動劇方式模擬交通事故現場實境，藉由實務體驗及一改過往較無互動講解之方式，將交通事故中所能遇到情境結合交通法令，加強指導事故現場正確處置作為，使學生了解交通事故現場可能遭遇處境、事故現場標繪及如何請求警方協助等。

警察局也提醒大學生，事故發生時要先做簡易3處置作為，1拍，拿起手機拍下對方車號；2記，將對方車號等資料輸入手機；3報警，遇事撥打110，由警方為你蒐證客觀資料，讓你權益有保障。

另警方到場時應有作為，1.請到路旁安心等候，避免2次交通事故。2.主動出示身分證明文件，並告知誰為駕駛人。3.配合警方實施酒測，證明無酒駕行為。4.協助警方紀錄車禍文件，讓事故客觀還原真相5.待警方開立報案證明單，以進行後續保險申請。

活動最後簡易指導行人通行小撇步，1.過馬路要走行人穿越道，讓自己有保障。2.身穿光鮮亮麗衣物，增加能見度。3.過馬路不低頭，讓自己身處安全環境。並辦理有獎徵答，讓學生所學能及時反饋、吸收，獲與會學生好評。

林樹徽表示，活動有異於一般說教式的宣教，透過參與體驗同學反映表示，活動過程與關主互動相當新鮮且具有吸引力，提高同學參加意願，期盼藉由本次警方與校方攜手合作，讓學子建立正確交通安全觀念、期使學生遠離交通危害，營造安全道路使用環境。

(中時)