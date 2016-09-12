苑裡稻田彩繪 上演Q版侏儸紀

苗栗縣苑裡鎮農會在藺草文化館旁的稻田彩繪示範區，以4種不同顏色稻作，種植出「侏儸紀公園」的恐龍主題圖案，目前已經成型，Q版模樣吸引前往觀看民眾直呼「真可愛」。

苑裡鎮農會稻田彩繪團隊，早期以12生肖為彩繪主題，去年採用「貓熊」圖案，今年3月因應當時「瘋媽祖」的風潮，設計「Q版媽祖」都大獲好評，這一次更大膽以「侏儸紀公園」恐龍為主題。

苑裡鎮農會總幹事劉昌軒指出，「侏儸紀公園」稻田彩繪運用黃色、紫色、白色和綠色等4種顏色的水稻，交錯變幻出「雷龍」、「劍龍」、「翼手龍」等7隻恐龍圖像外，還有模擬火山爆發的情境。

隨著水稻越長越高、圖像也越來越清晰，已經有許多民眾等不及前往觀賞，一名60歲的邱姓女士雖有懼高症，還是忍不住登上3樓高的觀景台俯瞰別出心裁的稻田景觀，直呼真是「太漂亮」。

也有不少民眾是親子同遊，一名母親抱著小孩特地前往欣賞，小朋友一度裹足問「恐龍會不會咬人？」母親笑回「這裡的恐龍很可愛，不會咬人」，這才放心地靠近欣賞。

苑裡鎮農會指出，這一次稻田彩繪景觀預計可維持到11月，民眾可以挑選好天氣，實地體驗截然不同的「侏羅紀公園」；不過颱風莫蘭蒂近逼，萬一颱風過境，很擔心受到影響。1050912

(中央社)