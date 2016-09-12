颱風莫蘭蒂來襲 北水處籲儲水備用

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莫蘭蒂颱風今天下午2時增強為強烈颱風，且暴風半徑也擴大，台北市自來水事業處呼籲民眾儲水備用。

北水處表示，颱風帶來的雨勢可能導致河川原水濁度飆高，影響民眾用水，建議將水池水塔裝滿水，儲水備用，並配合節約用水措施。

根據中央氣象局資料，莫蘭蒂颱風不但強度增強，7級風暴風半徑也從180公里擴大為200公里，氣象局預計深夜11時30分發布海上颱風警報。1050912

(中央社)