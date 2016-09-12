國家交響樂團徵840位演出者 共演《麻煩事》

國家交響樂團音樂總監呂紹嘉為樂團30歲擘劃年度音樂會演出。(NSO提供)

國家交響樂團(NSO)成軍30年，今年跨年音樂會將舉行30個小時音樂廳不打烊音樂活動，首度規劃演出法國作曲家薩提作品《麻煩事》。薩提曲中要求這首由180個音符所組成的曲子，鋼琴家必須要連840次才算演完，NSO執行長邱(王爰)表示將徵求840位樂迷輪番登上演奏廳舞台彈鋼琴，與NSO共創歷史紀錄。

「這是NSO 30歲的活動，一方面是熱鬧，也希望可以一起完成大家都沒有做過的事情。」NSO音樂總監呂紹嘉說，古典音樂讓人容易覺得是殿堂，「但這首音樂只要有鋼琴基本技術，有識譜能力就可以參與。」呂紹嘉說，他會是第一棒，一棒接一棒，預計20小時內完成演奏。

「樂迷可以到現場聆聽，或者帶一本書，或者睡覺都很好，這首作品聽起來很容易讓人心可以平靜下來。」呂紹嘉說，就像人們每天都要煮咖啡或是做飯一樣，「妳可能每次的動作都一樣，但隨著心情，隨著沉思，就是會有些微不同，我們很期待當晚840位演出者不一樣的演奏。」

除了鋼琴接力演出之外，NSO開季音樂會中，呂紹嘉也首度邀請到被紐約時報譽為「海飛茲之後最有大師風範」的希臘小提琴家卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）訪台，與樂團合作康果爾德《D大調小提琴協奏曲》。

呂紹嘉說，2001年兩人就在德國合作過，「當時雖然不如現在有名，但已經令樂迷引頸盼望，我們也聊到過康果爾德，沒想到這次可以在台灣合作這首作品，非常難得。」

呂紹嘉說，康果爾德被譽為「維也納神童」，小時候就深受理查史特勞斯跟馬勒讚嘆，20歲就寫歌劇，後來因為自己是猶太人的緣故，被迫離開歐洲逃到美國，但在美國卻為好萊塢電影寫配樂，還得了奧斯卡金像獎；晚年又回到古典樂領域，這首《小提琴協奏曲》涵括《乞丐與王子》、《羅賓漢》等電影配樂主題，非常動聽。

NSO開季音樂會「英雄生涯」將於9月17日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目除了康果爾德《小提琴協奏曲》之外，還將演出理查‧史特勞斯交響詩《英雄的生涯》以及國家文藝獎得主作曲家錢南章為慶賀NSO 30歲生日所寫的《璀璨三十》首演。「840人鋼琴馬拉松」則將於9月19日起開始接受報名，報名至11月中截止，詳細資料請至NSO官網查詢（www.npac-nso.org）。

(中時)