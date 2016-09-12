台彩秋節大加碼 中大獎撇步：包牌及電腦選號
台灣彩券今年中秋及雙十推出史上最大加碼活動，台彩公司表示，「大樂透」投注要中獎是有撇步的，其中之一是用「電腦選號包牌」，可以使中獎率大大提高。
台彩總經理黃志宜表示，根據台彩統計，電腦選號和自選號，電腦選號的中獎率會比自選號高，另外，電腦包牌更可以讓中獎率再提高，所以，若民眾買大樂透沒有「靈感」的話，建議可以採電腦包牌。
而且根據台彩統計，第四屆（103年起）至目前為止大樂透頭獎中獎人中共有4個幸運兒透過包牌投注中頭獎！其中去年2月20日開獎的大樂透3個頭獎人中，有兩位就是採用包牌投注。
其中1位是花1,400元一次包8個號碼來投注而中獎的幸運兒，除了對中當期頭獎1.41億元外，還中了12注參獎共462,024元及15注伍獎共22,665元，等於是透過包牌方式一次中了28注，除了頭獎外還多得了獎金484,689元。
當期另一位採用包牌投注的頭獎中獎人則是包牌7個號碼，只花了350元的包牌金額，就中了頭獎，另外6注則是中參獎，6注參獎獎金總計231,012元，也就是說，他只多花300元，就額外多對中231,012元的獎金。這樣的包牌投注方式運用在這次的中秋加碼的大樂透上，CP值將更高！
台彩公司從明(13)日起連續兩期除了頭獎保證1億元再加碼8,000萬元外，同日起連續5期，貳獎至陸獎也分別有100萬元至1,000元不等的加碼獎金。
(工商)
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