亞洲盃射箭》中華隊單日技壓群雄奪雙金1銅

亞洲盃射箭錦標賽，中華隊林哲瑋（左起）／翁乙正／張曜璿奪下男子複合弓團體賽金牌。(中華民國射箭協會提供。)

2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，受到颱風外圍環流影響，最快每秒4.5公尺的瞬間陣風讓箭手們吃足苦頭，所幸中華隊很爭氣，吳亭廷射下女子複合弓金牌，林哲瑋／翁乙正／張曜璿登上男子複合弓團體賽冠軍寶座。林哲瑋／陳怡瑄在混雙奪銀，吳亭廷／陳怡瑄／翁意婷在女子複合弓團體賽得銅。

這項比賽13日將在國立體育大學田徑場進行最後一天賽事，總計目前為止中華隊共拿下二金三銀一銅，由於擔心受到颱風影響，賽程作了些調整，比賽將於上午8時展開，預定於下午1時結束所有賽事。

男子複合弓團體賽，中華隊林哲瑋／翁乙正／張曜璿金牌戰對到印度，第一回合中華隊以53比52領先，第二回合印度53比52，雙方105比105平手，第三回合印度隊第二箭脫靶，中華隊52比45，總分157比150穩操勝券，終場以209比200打敗印度，射下金牌。

目前唸文化大學運動教練研究所一年級的張曜璿，大學畢業後先當一年兵，又工作一年，訓練量銳減，「當時不大想射的原因，是因為自己常會想太多，影響表現，致出現瓶頸，妙的是，工作那年跳脫選手身分參賽，表現反而比以前好。」

在文化大學教練陳麗如建議下，張曜璿考上研究所又重拾射箭，「工作之前當選手時，關鍵時刻常會放槍，這是我最大的問題，這次亞洲杯個人排名賽時，因為對自己沒信心，加上風大沒發揮出應有水準，今天這面金牌，讓我信心大增。」

國立體育大學碩三的翁乙正表示，之前自己最大的罩門就是對風的掌控，還曾經在淡水全國青年盃比賽中脫靶，排名賽時有些中暑表現不如預期，還好金牌戰時對風的掌控還不錯，生涯首面國際賽金牌開心到手。

對於印度第三回合有一箭脫靶，林哲瑋、翁乙正和張曜璿都說：「沒特別注意到，我們都專注在自己的比賽中，不去看對方的分數，以免受到影響，只想著如何把自己最好的表現出來就對了。」

中華隊教練陳詩園表示，金牌戰大家的現都挺沈穩的，談到翁乙正對風的掌控，陳詩園笑說：「他的身材太單薄囉，如果能壯一些會比較好。」

林哲瑋隨後在混雙金牌戰中，和陳怡瑄聯手，惜以131比145不敵印度，以銀牌作收。林哲瑋說：「出手太急了些，好幾次瞄準好出手後，風又突然變了。」

亞洲盃射箭賽，中華隊吳亭廷摘下女子複合弓金牌。(中華民國射箭協會提供。)

壓軸的女子組複合弓金牌戰，中華隊吳亭廷對到印度SHENDE，雖然下雨又有風，但吳亭廷穩紮穩打，射出8支10分箭，反觀對手只有4支10分箭，以142比137勇奪金牌。

吳亭廷表示，「這是個人首面國際賽金牌，對我來說是很大的肯定，證明自己有足夠的實力面對國際賽的壓力。今天一開始沒抓到好的手感，我說服自己專注比賽，才逐漸進入狀況，雖然下雨，但不是很大，我比賽的時候風也變得比較小了，所以沒有什麼受到影響。」

接下來吳亭廷將專心備戰世大運，目標是希望能在培訓隊中拚進前四。「我相信，只要夠努力，就會有成果，接下來我要再加強自己的心理素質，抗壓性還要再強一些才行，否則如果跟對手一直同分，我可能就會開始出現8分以下的箭。」

女子複合弓團體賽，中華隊吳亭廷／陳怡瑄／翁意婷在銅牌戰中對到香港，以208比172輕騎過關，射下銅牌。其中年紀最小的翁意婷，就讀平鎮高中三年級，，箭齡六年的她，高一才從反曲弓轉練複合弓，隊友都叫她「妹妹」。

(中時電子報)