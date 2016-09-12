網拍詐騙夫收押 妻臉書哭求認罪

詐騙夫妻檔用假名在臉書佯稱有知名演唱會門票販售，卻收錢不出貨詐欺。（摘自臉書）

詐騙夫妻檔遭逮被移送。（胡欣男翻攝）

黃姓男子被收押，蘇姓妻子在臉書PO恩愛照片，表示思念，希望丈夫認罪交保出來。（摘自臉書）

刑事局偵查第九大隊今天宣布破獲黃姓男子與蘇姓妻子，涉嫌在臉書佯稱販售知名演唱會門票，卻收錢不出貨的詐騙案，估計至少60人受害，詐騙金額約54萬元。因黃矢口否認犯案，且詐欺前科累累，檢方聲請羈押獲准；蘇女則因還有2歲稚子要撫養，被限制住居。

蘇女昨天、今天都在臉書PO文，表示思念在看守所的丈夫，希望他趕快認罪交保出來，還附上兩人貼臉的恩愛照片。許多被害網友看了痛罵：「詐騙夫妻檔，還有臉PO放閃，真可惡！」

刑事局指出，23歲黃男與19歲蘇女育有2歲稚子，兩人年紀輕輕，好手好腳卻不做正當工作，以網路詐騙為生。

2人以許多臉書假名，佯稱有知名演唱會門票，再透過網路遊戲公司購買遊戲點數，取得虛擬銀行帳戶後，要求買票的網友轉帳，等收到錢後即人間蒸發詐財。事後再將遊戲點數退還遊戲商，穩賺不賠。

刑事局分析今年8月以前，165反詐騙專線接獲的網路詐欺案，查出這對夫妻涉嫌多起詐欺案，由許多警分局偵辦中，但兩人都拒不到案，遂報請新北地檢署指揮偵辦，10日搜索兩人位於三峽住處，並拘提到案。

警方除搜到手機、金融卡、存摺等證物外，還意外查獲微量安非他命與吸食器。警方說，兩人以詐欺為業，獲利驚人，光是蘇女今年8月以前，存摺就有遊戲商退回的190萬款項金額。

儘管罪證確鑿，被害人指證歷歷，但黃男均否認涉案，推稱是被綽號「小風」的男子盜用身分詐騙；因他態度極不配合，檢方向法院聲押獲准；蘇女則因要照顧稚子而被諭令限制住居。

蘇女昨天PO文：「分開的第一天，真的好想你……為什麼一起進去最後卻無法一起出來。寶貝你過的好嗎？好想你好無助……吃不下睡不好每天膩在一起現在卻不再身邊。你知道嗎……真的好無助……剩我自己一個剩我一個去面對空蕩蕩的房子跟床，以前兩個人一起做的事現在 剩我一個……怎麽能接受這樣的事情好突然好不真實……無論多久我和弟弟都在外面等你。」

「無論多久我都會好好的照顧自己跟兒子。永遠愛你……希望你能乖點讓法官知道有悔意能快點出來好嗎？不要硬碰硬了。真的好想你好想你…………」

不只被害人看到這PO文為之氣結，連承辦員警都說：「現在年輕人怎麼了？不工作，專搞詐欺，還好意思曬恩愛！」

(中時)