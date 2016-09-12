送勞工秋節大禮 政院拍板基本工資調幅5％

行政院長林全今天火速拍板基本工資審議案，基本工資月薪由目前20,008元調整至21,009元，調幅約5%。(資料照,張鎧乙攝)

行政院長林全今天火速拍板基本工資審議案，同意勞動部由勞資政學四方協商的結果，基本工資月薪由目前20,008元調整至21,009元，調升1001元，調幅約5%；基本工資時薪由目前120元，分二階段實施，第一階段自10月1日起調升到126元，第二階段自明年1月1日起調升為133元，總調幅10%。基本工資月薪及第二階段調升自明年1月1日起適用。

這次基本工資月薪及時調升，預期將有156萬本國勞工及30萬名外勞，以及45萬部分工時勞工受惠。

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