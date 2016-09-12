小港中林路又傳塌陷 疑箱涵破損惹禍

高市小港區中林路、臨海四路交叉口，今天又傳出路面塌陷。（洪富賢提供）

高市小港區中林路、臨海四路交叉口，今天又傳出路面塌陷。（洪富賢提供）

高市小港區中林路、臨海四路交叉口，今天又傳出路面塌陷，當地鳳興里長洪富賢早上11點多發現，路面不明原因出現裂縫，直到下午再經過，面積擴大到長10公尺、寬2公尺，深度約1.2米，緊急拉起封鎖線、三角錐警示，目前現場無液體、氣體外洩，也無人員受傷，初步了解疑似地下雨水箱涵破損惹禍，相關單位將會勘查明原因。

小港中林路緊鄰臨海工業區，去年曾因台電潛盾洞道工程施工造成大面積塌陷，後來又有原油外洩，好不容易今年8月修復路面通車，今天距離上回事發地2、300公尺處又發生地面塌陷。但洪富賢說，附近沒有工程，研判不是同一事件所致。

(中時)