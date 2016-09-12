首次面試就是給他！沈春華憶黃義雄：永遠在我心裡

黃義雄（右）金靈堂開放追思，資深主播沈春華也到場致意。（圖／本報系資料照）

曾製作過《綜藝大贏家》、《歡樂100點》等經典節目的「綜藝教父」黃義雄（寇桑），10日中午因肺炎導致器官衰竭病逝，享壽80歲。突如其來的消息震驚演藝圈，今日靈堂開放追思，不少圈內好友、後輩紛紛到場致哀。

黃義雄靈堂金開放追思，徐乃麟、李蒨蓉、民視總經理王明玉、副董事長陳剛信、沈春華均到場致意，據《蘋果日報》報導，其中沈春華表示，自己雖然沒和寇桑合作過，但人生第一次面試就是給了由他製作的《歡樂假期》外景主持人，當時寇桑對還是學生的她印象深刻，儘管最後2人無緣，但沈春華心裡清楚知道寇桑很看重她，甚至還想替她量身打造新節目，對於前輩辭世相當感慨，感性地說：「你永遠會在我的心裡面。」

(中時電子報)