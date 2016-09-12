女將有戰力 洪秀柱：黨團自主非威脅

國民黨主席洪秀柱（中）會前拉著立委王育敏（右）的手四處寒暄。（黃世麒攝）

新任的立院黨團總召廖國棟（左）與政策會執行長蔡正元（右）熱烈互動，以行動破解外界對兩人不合的傳言。（黃世麒攝）

國民黨12日邀集立委、黨務及智庫主管召開立法實務研討會，並安排立院黨團幹部交接，在祕書長莫天虎（中）監交下，卸任黨團書記長的林德福（左）將印信交給新任黨團總召廖國棟（右）。（黃世麒攝）

國民黨12日邀集立委、黨務及智庫主管召開立法實務研討會，並安排立院黨團幹部交接，在祕書長莫天虎（中）監交下，卸任黨團書記長的林德福（左）將印信交給新任書記長江啟臣（右）。（黃世麒攝）

國民黨主席洪秀柱（左）12日出席立法實務研討會，與立委面對面溝通。（黃世麒攝）

國民黨主席洪秀柱12日出席立法實務研討會，與立委面對面溝通。洪秀柱致詞時主動談起，否認黨團自主、地位提升「是在威脅我」，樂見黨團具有強大的戰鬥力，並讚許黨內立委「女將」的優異表現。

(中時)