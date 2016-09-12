一個人的200公尺蛙式決賽 透露台灣游泳的危機

總統盃女子18歲以上組200公尺蛙式決賽只有一人參賽，她是新竹泳隊的蔣佩君。（泳協提供）

2016年總統盃全國分齡游泳錦標賽在高雄國際游泳池畫下句點，最後一天的18歲以上組女子200公尺蛙式，竟只有2人報名，最終只有1人參賽，來自新竹泳隊的蔣佩君孤單地完成比賽，儘管場邊觀眾歡呼為她加油，但相較於18歲以下各年齡組的蓬勃發展，台灣游泳選手上了大學後就失去動力的問題，值得關注。

總統盃賽事是台灣年度4大全國賽之一，獲得各地方政府重視，儘管設有未達比賽標準罰款的罰則，仍吸引大批選手參賽，今年總計就有1129人參賽，其中熱門的自由式比賽，分齡組常見上百組選手參賽，看得出台灣游泳基層的蓬勃發展，然而，各式參賽人數到了18歲以上組都明顯減少，而女子200公尺蛙式只剩1人參賽最為誇張。

其實18歲以上組的參賽選手，大多有國手資歷，利用總統盃作為調整的依據，決賽常可看到多名國手同場競技的畫面，競爭激烈且精彩，但選手人數到了18歲以上組嚴重萎縮，則反映出台灣游泳選手進入大學後，儘管過去有佳績撐腰，但多半選擇放棄，更多的是為未來出路著想。

「游泳選手的黃金階段是21到24歲，不但是技術面，心態更是最成熟的時候，我們的選手卻在這個年齡層放棄。」新竹市隊教練李育儒強調，基層教練有成績壓力，台灣選手從小被要求成績，在中學時期就接受辛苦訓練，繳出好成績的代價，雖是有機會換得保送入學的機會，卻也葬送他們對游泳的熱誠與喜愛。

此外，不只選手失去動力，大學教練對成績的追求也興趣缺缺，若教練沒有督促，選手又沒有目標，也難怪游泳選手到了18歲上了大學後，就選擇不再從事艱苦訓練，要再突破無疑緣木求魚，李育儒認為，選手沒有未來也是關鍵，這當然是整體大環境的問題。

儘管如此，許多基層泳隊仍努力尋求突破機會，由李育儒率領的新竹泳隊是其中之一，台中市也開始留住人才。過去台中市的基層扎根實在，但選手高中畢業後容易外流，許多基層教練開始討論留人，包括台體大與中興大學都開始招收游泳體保生，例如女子100公尺蛙式全國紀錄保持人廖曼汶，以及蝶式好手朱宸平都是留在故鄉的好手。

難能可貴的是，廖曼汶與朱宸平都是上了大學後再有突破，廖曼汶大二破全國紀錄，朱宸平則在升大三的暑假差點改寫100蝶紀錄，出身台中的教練王蔡鈞說：「選手要留在台中，要讓他們願意繼續堅持游泳路，教練跟家長都很重要。」他強調廖曼汶與朱宸平的努力，將成為台中留住選手的關鍵。

(中時電子報)