75級分林姿瑜 選成大藥學系就讀
成功大學藥學系103學年度首次招生，今年邁入第三年，在課程、師資與教學上深獲好評，今年有學測成績75級分學生，竟選擇該系就讀者，系主任高雅慧深感責任重大，強調該系一定有信心培育出國家需求的藥學人才。
成大表示，多數學測成績75級分的學生，多傾向選醫學系，但藥學系新生林姿瑜則是棄醫讀藥，將成大藥學系列為第一志願，她表示，自己也曾考慮要選擇醫學系，父母親也較建議讀醫學系，但認為自己對藥學的興趣大於醫學，家人也予以尊重。
林姿瑜透露，對藥感興趣，可能與小時候生病，身體不舒服，服藥後就逐漸好轉有關，一直認為「藥」實在是太神奇，一直很想知道藥物如何發揮作用，而要申請就讀成大藥學系，林事前做了不少功課，包括了解課程規劃、師資結構、實習、學制等等，感受到成大藥學系的訓練符合現代社會發展趨勢，與傳統藥學系有別，才將成大藥學系列為第一志願。
高雅慧表示，成大藥學系雖是新設的學系，但早在民國82年即設立全國第一所臨床藥學研究所碩博士班，師資陣容完整，是各藥學系畢業生進修藥事照護與藥物科技的首選。
該系在既有的基礎下，設立六年制藥學系，又是台灣50年來唯一新設的藥學系，課程設又不只是傳統的基礎醫學與藥物科學，更加強臨床專業、產業實習與相關法規的課程。
(中時)
關鍵字：成大藥學系
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