法國擬增一萬間囚室 專關極端份子
瑞典、荷蘭等歐洲國家近年因囚犯減少而關閉一些監獄，法國卻因恐怖威脅而走上反路。法國總理瓦爾斯說，可能要在10年內增加一萬間囚室，尤其是專供極端份子用的單人囚室。
瓦爾斯（Manuel Valls）接受歐洲第一電台（Europe 1）、iTELE電視台和迴聲報（Les Echos）聯合訪問時說，「每天，情報部門、警察和憲兵每天都阻止攻擊、破獲伊拉克和敘利亞的分支；每個人都知道法國是一個攻擊目標，過去一週就至少阻止了兩起攻擊案」。
瓦爾斯估計，法國現有極端化份子約一萬人，可能會逐漸增加到1萬5000人，正在伊拉克和敘利亞活動的法國籍「聖戰士」則有約700人，包括275名女性和數十名未成年人。
瓦爾斯說，法國可能需要在未來10年內增加一萬間監獄囚室，尤其是以極端份子為對象的單人囚室，司法部會在未來幾天內宣布相關事項。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。