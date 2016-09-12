法國擬增一萬間囚室 專關極端份子

瑞典、荷蘭等歐洲國家近年因囚犯減少而關閉一些監獄，法國卻因恐怖威脅而走上反路。法國總理瓦爾斯說，可能要在10年內增加一萬間囚室，尤其是專供極端份子用的單人囚室。

瓦爾斯（Manuel Valls）接受歐洲第一電台（Europe 1）、iTELE電視台和迴聲報（Les Echos）聯合訪問時說，「每天，情報部門、警察和憲兵每天都阻止攻擊、破獲伊拉克和敘利亞的分支；每個人都知道法國是一個攻擊目標，過去一週就至少阻止了兩起攻擊案」。

瓦爾斯估計，法國現有極端化份子約一萬人，可能會逐漸增加到1萬5000人，正在伊拉克和敘利亞活動的法國籍「聖戰士」則有約700人，包括275名女性和數十名未成年人。

瓦爾斯說，法國可能需要在未來10年內增加一萬間監獄囚室，尤其是以極端份子為對象的單人囚室，司法部會在未來幾天內宣布相關事項。1050912

(中央社)