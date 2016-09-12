台商秋節座談 田弘茂：報名情況踴躍

我要評比

海峽交流基金會董事長田弘茂今天表示，海基會舉辦的「大陸台商秋節座談聯誼活動」報名情況相當踴躍，唯一要擔心的是颱風因素，怕影響交通往返。

媒體日前報導，14日在台中舉行海基會台商秋節聯誼活動，上海、北京、廣州三大台商協會會長都稱不會出席。

田弘茂今天出席海基會第9屆第1次臨時董監事聯席會議後，接受媒體訪問時指出，目前得知台商報名情況良好。

他說，就他所知，台商報名參加海基會秋節活動的人數相當多，報名非常踴躍，比預期的情況還好。

至於對於媒體報導台商協會受到壓力，不參加海基會台商秋節聯誼活動。田弘茂說，相信中共高層應不會做這種的動作，是否是個別地區的情況，他還要進一步了解。

對於這次秋節台商聯誼活動，田弘茂說，唯一擔心的因素是天氣問題，因為颱風要來了，交通不方便。1050912

(中央社)