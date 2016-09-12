經典賽總教練 中職堅持由年度冠軍教頭出任
中華職棒原定將在12日下午召開領隊會議，但會議因故延期舉行，聯盟發表聲明指出，「聯盟及球團希望能再多一點時間，針對規章修訂及經典賽相關事宜，進行評估與思考。」也因此，2017年經典賽中華隊的教練人選，暫時還難產。
行政院體育發展委員會9月8日召集體育署、中華職棒和中華棒協進行三方會議，會中決議中職在2周內提出總教練人選，然而13日中職領隊會議延後舉行，針對明年經典賽總教練人選，聯盟堅持立場，仍依照8月8日領隊會議中的決議，提出4隊一致的共識－由今年中職總冠軍隊總教練擔任。
聯盟也再次呼籲，身為職業運動，聯盟及球團有自己的節奏與規劃，各界必須給予尊重。以經典賽為例：要組成最強中華隊，也將以職業球員為主體，因此更應該尊重職業聯盟與球團。
雖然經典賽的中華隊總教練遲遲未能出爐，但主張欲「一條龍」式包下經典賽作業的聯盟，目前已經先開始進行情搜工作，聯盟表示，屆時若非由聯盟主導中華隊組訓，也會將資料移交給負責的單位。
(中時電子報)
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