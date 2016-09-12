林全施政報告 立院全程手語翻譯

立法院明天將首度啟用手語翻譯，全程翻譯行政院長林全的施政報告。立法院長蘇嘉全表示，往後盼部會與立委的對答能透過手語翻譯呈現國會的問政內容，讓人民知的權利受到保障。

立法院新會期將在明天開議，而為了讓更多人民知道國會在講什麼，立法院也將在本會期首度啟用手語翻譯，明天將全程翻譯行政院長林全的施政報告。

蘇嘉全今天下午在視察立法院議場內的手語翻譯轉播後受訪表示，國會改革最重要的一個方向，就是讓人民知道國會到底在說些什麼、幫人民做些什麼？第一步就是推出國會議事直播，進一步便是包含身心障礙者，讓更多人能夠看到國會實際的狀況。

蘇嘉全指出，本會期推動手語翻譯是一種宣示，未來也不只是行政院院長的施政報告，往後希望部會與委員的對答，能透過手語翻譯精彩呈現國會的問政內容，讓人民知的權利受到保障。

隨後，蘇嘉全前往議場3樓觀看手語翻譯現場，並由擁有手語翻譯職類乙級技術士證的李振輝老師現場教導蘇嘉全以手語表達「公開」、「透明」、「開放」的詞彙，藉此展現出新國會的新氣象。

明天林全在立法院議場進行施政報告時，兩位手語老師將在議場3樓進行即席手語翻譯，而議場內的兩個大螢幕也將同步直播。立法院預計在明年2月1日後，將手語翻譯擴大到部會官員與立委的質詢問答。

另外，立法院也將啟用位於立法院中興大樓一樓的議事轉播中心，裡面有架設八台電視機，以及安裝有耳機孔、插座的座位，將同步轉播立法院8個委員會的開會實況，未來媒體可憑立法院核發的採訪出入證登記，在此收看委員會開會情況。1050912

(中央社)