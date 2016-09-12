強颱逼近 職安署呼籲加強勞工安全設施
勞動部今天表示，莫蘭蒂颱風逼近台灣，雇主應於颱風來臨前，加強安全設施等防颱準備，也應避免或停止勞工在颱風期間外勤作業，以確保勞工安全。
中央氣象局觀測，莫蘭蒂颱風今天下午2時增強為強烈颱風，氣象局預計深夜11時30分發布海上颱風警報，範圍可能包括巴士海峽與台灣東南部海面。
勞動部職安署表示，颱風來臨之前，雇主應注意颱風動態，評估勞工作業是否有物體飛落、倒塌崩塌、感電及溺斃等危害，擬訂安全作業方法及事先準備預防災害等安全設備。
依據往年經驗，颱風期間曾發生勞工搶救圍籬遭瞬間強風吹起摔落、巡視配電線路遭斷裂樹木撞擊、屋頂修繕不慎踏穿墜落等重大職災。職安署表示，雇主於颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務，或是新聞採訪及災害搶救等必要外勤作業，出勤前除了應事前評估危害，還應備置適當個人防護具、交通工具等安全設施。
職安署指出，颱風易發生職災之作業，包括河川護堤、清淤等工程、屋頂防颱強固及修繕、道路修復工程，山區工程易有土石流掩埋災害、因潮濕而引發用電設備及線路漏電等感電災害。
此外，颱風過後，勞工也容易發生墜落、感電災害。職安署呼籲，雇主應加強措施、建立通報系統，以確保勞工安全。1050912
(中央社)
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