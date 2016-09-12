境外移入茲卡第2例現蹤 高市嚴加防疫

高雄市10日出現今年第2例境外移入茲卡病毒個案，市府衛生局嚴加防疫，除隔離個案迄今，並在個案活動地點周邊加強防疫，避免病毒藉由社區傳播造成本土化。

衛生局說，這名個案為新加坡籍，依據潛伏期及活動史判斷感染地應為新加坡，為避免病毒藉由社區內病媒蚊傳播造成茲卡本土化，市府防疫團隊除請個案防蚊隔離至12日止，並已執行其居住地及活動地點周邊地毯式孳生源清除及50公尺室內外噴藥防治。

衛生局表示，該個案感染來源為境外，目前全市並無本土茲卡疫情，為防患未然，呼籲在疫情警戒區內周邊400公尺左右的三民區安寧里、安康里、安發里、安吉里、博惠里及苓雅區民主里內居住及活動的孕婦，應做好防蚊措施，也可主動至轄區衛生所接受茲卡防疫衛教及領取防蚊液，也籲請民眾務必主動清除積水容器，透過全民共同防疫，有效預防疫情流行。

衛生局呼籲，前往登革熱和茲卡病毒高風險國家或地區經商旅遊，返國後可主動前往各區衛生所接受採血檢驗，如確認感染登革熱或茲卡病毒，當年度前20名皆可獲得新台幣2500元的主動通報獎金。返國入境時如自覺懷疑感染茲卡病毒，應主動告知機場檢疫人員，返國後2週內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。1050912

(中央社)