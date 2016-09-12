海基會去函海協會 盼盡速溝通協商

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我要評比

海基會今天推選出新任董事長田弘茂、副董事長兼秘書長張天欽，隨後發函告知大陸海協會人事異動消息，函文中表示希望盡速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫。

這份函文是否提及大陸相當關注的「九二共識」，備受外界矚目。

函文今天公布，內文表述「貴我兩會已建立制度化協商機制」，並期望雙方持續努力。

海峽交流基金會去函大陸海峽兩岸關係協會的內容為：「本會已於本年9月12日召開第九屆第一次臨時董監事聯席會議，選任田弘茂先生為本會董事長、張天欽先生為副董事長兼秘書長，並於當日就職。」

「貴我兩會已建立制度化協商機制，期望雙方能持續努力，盡速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫，以增進兩岸交流，保障兩岸人民權益。」1050912

(中央社)