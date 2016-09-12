戰亂致男子銳減 敘利亞1夫多妻大增

育有兩子的敘利亞婦人馬哈（Maha），在丈夫死於血腥內戰後6個月，為了生計決定嫁給好友的丈夫當小老婆，類似馬哈這種狀況在敘利亞已越來越多。

法新社報導，31歲的馬哈現住於鄰近敘利亞首都大馬士革（Damascus）的地區，當地飽經政府軍與反抗軍戰火蹂躪。

馬哈說：「我丈夫死後，我與孩子們孤苦無依，我的表親建議我再嫁，現在我跟新丈夫的妻子與小孩同住。做這個決定實在很困難，因為他的妻子是我的朋友。」

馬哈的新丈夫說：「我們這裡現在女人比男人多，我有4個朋友跟我決定娶寡婦當小老婆，以保障她們的名節。」

回教雖允許一夫多妻制，但現代大多數回教世界已很少這種狀況，許多國家甚至還對一夫多妻有諸多限制，像敘利亞就訂有配偶間的年齡限制，以確保丈夫能養得起各個妻子的家庭。

隨著成千上萬敘利亞男性死於2011年3月起展開的內戰，敘利亞境內的離婚與一夫多妻比率都在提高。據官方統計，大馬士革的一夫多妻比率，已從2010年的5%爆增為2015年的30%。

在宗教法院負責管理個人身份狀況的法官奧馬拉威（Mahmud al-Maarawi）說：「男人不是死了、失蹤就是逃亡海外，現在女多於男，就宗教與法律觀點看，一夫多妻是個解決問題的方式，因此法院會繞過法令限制，允許男人娶小老婆…這能解決許多問題。」

對許多當地女性來說，嫁給已婚男子是出於經濟困頓。心理學家薛里夫說：「過去女性會拒絕，但現在她們願意嫁給能養活她們、給予她們保障的已婚男性。」（譯者：中央社陳亦偉）1050912

(中央社)