桃園地景展兩水牛被偷 警方尋牛

桃園地景藝術節才開展就發生狀況，新屋埔頂社區發展協會集資購買兩頭水牛，原受邀9日開幕表演，活動前3天卻遭牽走，警方積極尋牛。

桃園地景藝術節之前曾發生黃色小鴨爆掉、月兔燒毀的狀況，今年才剛開展又有狀況，新屋埔頂社區也是展區之一，社區發展協會理事長呂柑榮在住處代為飼養的兩頭水牛，6日晚上卻不見了。

呂柑榮說，這兩頭水牛1公1母，2歲及1歲半，很有靈性，經訓練聽到口令會自動靠過來，原本要讓兩頭牛在開幕當天亮相演出，明年更要在新屋舉辦的桃園農業博覽會上擔任「牛事展演」的靈魂要角，居然在住處不見；已經養出感情了，要再買兩頭牛也沒用。1050912

(中央社)